Пекин усилил противоэпидемические меры после выявления новых случаев COVID-19

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Власти китайской столицы усиливают противоэпидемические меры после выявления в городе новых внутренних случаев заражения коронавирусом. По данным на 16:00 субботы (11:00 мск), в Пекине менее чем за две недели был зафиксирован 31 инфицированный.

Большинство зараженных выявлено в районе Чанпин на северо-западе города. Несколько случаев также обнаружены в районе Хайдянь к северо-западу от центра столицы и районе Фэнтай к юго-западу от центральной части Пекина.

Как пишет в субботу газета Global Times, власти района Чанпин уже приостановили работу 23 организаций, в том числе аптек, парикмахерских и других общественных мест за несоблюдение ими противоэпидемических мер. Согласно заявлению властей района Хайдянь, с 1 ноября все учащиеся расположенных там начальных и средних школ, а также сотрудники образовательных учреждений будут проходить тестирование на коронавирус. Кроме того, как следует из заявления администрации, с понедельника Хайдянь планирует начать вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации власти пекинского района Сичэн в субботу объявили о временном закрытии всех кинотеатров на период с 30 октября по 14 ноября. Национальный центр исполнительских искусств Пекина (Большой национальный театр), расположенный в центре китайской столицы, также сообщил об отмене представлений с 30 октября по 11 ноября включительно.

При посещении торговых центров, продуктовых магазинов, заведений общественного питания, кинотеатров, парков и других общественных мест жители Пекина, как и прежде, должны показывать код здоровья, проходить проверку температуры и надевать маски. Эти меры действуют в городе с начала пандемии.

За последние две недели в 14 регионах Китая было выявлено свыше 370 новых внутренних случаев заражения коронавирусом. По данным на полночь субботы, наибольшее количество инфицированных зафиксировано в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая (154 случая в течение 14 дней), северо-западной провинции Ганьсу (86), северо-восточной провинции Хэйлунцзян (36).