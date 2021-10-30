В ГИТИС рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, по-прежнему остается в реанимации. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства - ГИТИС, где работает актер.

"По нашей информации, без изменений, Валерий Борисович по-прежнему находится в реанимации", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что состояние Гаркалина оценивается как тяжелое.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других. Среди наиболее известных киноработ - Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год). В общей сложности актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.