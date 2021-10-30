Около 50% детей болеют коронавирусом в бессимптомной форме

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Около 50% от общего количества детей, заразившихся коронавирусом, переносят заболевание в бессимптомной форме, сообщил в субботу в ходе рабочей поездки по Владимирской области министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По статистике медицинской, 50% детей болеют [коронавирусом] бессимптомно", - сказал Мурашко.

Как отметила главный врач Владимирской областной детской клинической больницы Светлана Макарова, в настоящее время в регионе коронавирусом заразились около 2 тыс. детей - 13% от общего числа пациентов с коронавирусом. "Она [заболеваемость коронавирусом] может варьироваться: на вчерашний день было 156 детей положительных, на сегодняшний день я принимаю 175 положительных детей, большой разброс идет", - добавила Макарова.

При посещении детской областной клинической больницы министр здравоохранения РФ также поручил наладить вакцинацию от коронавируса женщин, срок беременности которых достигает 22 недель, сформировать и направить в регион бригаду детских специалистов из федеральных клиник для оказания медицинской помощи младенцам с ковидом на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 62 486 случаев заболевания, в том числе 321 за последние сутки. Выздоровели 52 482 человека, отмечено 2 222 смертельных случая. Первый этап вакцинации прошел 361 221 житель области, второй - 338 067. Уровень коллективного иммунитета составляет 34,6%.