Путин заявил, что "Спутник Лайт" можно применять для повышения эффективности других вакцин

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" может использоваться для повышения эффективности других подобных препаратов. Россия уже работает по этому направлению с европейскими коллегами, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на первом рабочем заседании саммита Группы двадцати (G20) по видеосвязи.

"Помимо двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат "Спутник Лайт", который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин. Мы с коллегами из европейских стран работаем на этот счет, и мы предлагаем его нашим партнерам", - отметил он.

Путин напомнил о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса - "Спутник V". На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырех миллиардов человек, заметил российский лидер. "[Вакцина] демонстрирует высокую безопасность и эффективность", - подчеркнул он.