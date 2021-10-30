ПЯТИГОРСК, 30 октября. /ТАСС/. Энергосберегающее уличное освещение устанавливают на улицах Пятигорска Ставропольского края. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Пятигорск переходит на энергосберегающее уличное освещение. Соответствующие мероприятия уже запущены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что структурное подразделение ОАО "Пятигорские электрические сети" ООО "Пятигорскэнерго" приступило к замене плафонов уличного освещения на энергосберегающее оборудование на проспекте Калинина.

"Уникальность ситуации в нашем городе в том, что мы не стали модернизировать уличное освещение через энергосервисный контракт, когда в течение 10 лет необходимо экономию от электроэнергии отдавать исполнителю работ. В нашем случае пятигорские электрики - собственники уличного освещения, [они] за свой счет внедряют энергосервисное освещение, а экономия остается в бюджете города", - отметил глава курорта Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в сообщении.

Глава города также подчеркнул, что достигнутую экономию направят на обустройство уличного освещения на тех улицах, где оно отсутствует.