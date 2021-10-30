Военные врачи провели уникальную операцию по экстренной пересадке печени в Петербурге

ТАСС, 30 октября. Военные врачи в Санкт-Петербурге выполнили уникальную внеплановую операцию по пересадке печени ребенку, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Врачи Военно-медицинской академии им. Кирова провели уникальную операцию по детской трансплантации печени при печеночной недостаточности. Данная операция в Санкт-Петербурге была выполнена впервые", - рассказали в ведомстве.

Сложность операции была в ее неплановом характере, хотя все трансплантации готовятся заранее. Как уточнили в Минобороны, ранее пациентка находилась в одном из лечебных учреждений города в отделении реанимации. Несмотря на проведение интенсивной терапии, состояние ребенка стремительно ухудшалось, прогрессировали тяжелые нарушения функции печени, развилась острая почечная недостаточность. В итоге девочка впала в кому.

По обращению руководства Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга главный трансплантолог МО РФ, начальник клиники госпитальной хирургии Илья Дзидзава принял решение о неотложной трансплантации.

"К проведению сложнейшего оперативного вмешательства военные врачи приступили менее чем через два часа после госпитализации пациентки. Операция длилась шесть часов, выполнена успешно. Сейчас девочка в ясном сознании, дыхание самостоятельное, функция почек восстанавливается, [пациентка] получает лечение в отделении интенсивной терапии, функция трансплантата удовлетворительная, признаков отторжения нет", - уточнили в министерстве.

Трансплантация печени была выполнена бригадой трансплантологов клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии под руководством главного хирурга академии генерал-майора Богдана Котива.