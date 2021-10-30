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Пандемия COVID-19

Мурашко заявил о снижении прироста заболеваемости ковидом в регионах с ограничениями

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Регионы, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов, показали снижение темпов прироста заболеваемости, сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки по Владимирской области министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [ковидом] снизился. Это хороший результат", - сказал Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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