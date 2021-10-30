Мурашко: число делающих прививку от коронавируса выросло в четыре раза за полторы недели

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Количество людей, приходящих на вакцинацию от коронавируса в России, за последние полторы недели выросло в четыре раза. Такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита во Владимирскую область.

"По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза", - сказал Мурашко.

Министр отметил, что это хорошие темпы иммунизации населения. "Поэтому необходимо в первую очередь сегодня обеспечить минимизацию рисков для пациентов. Нельзя бесконечно испытывать судьбу", - добавил глава Минздрава.

"Невежество сегодня в профилактике заболевания. Нужно слушать тех, кто уже находится в реанимации. Они, наверное, прочувствовав все на себе, могут сказать: "Берегите себя, пройдите вакцинацию", - подчеркнул Мурашко.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев привел пример положительных результатов массовой вакцинации. "В Гусь-Хрустальном районе, в Уршельском муниципальном образовании, привито более 60% населения, и количество вызовов скорой оттуда сократилось в 10 раз", - сказал Авдеев.