Мурашко сообщил о выходе рекомендаций использовать "Спутник Лайт" только при ревакцинации

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Методические рекомендации, предписывающие использование вакцины "Спутник Лайт" только при ревакцинации, вышли, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области.

Ранее Мурашко анонсировал их выход в субботу в связи с распространением дельта-штамма. Для первой прививки, как отмечал министр, по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V".

"Вышли методические рекомендации [касательно "Спутника Лайт"] <…>, мы их сделали, чтобы удобно было работать в медицинских организациях. Есть два издания. Одно - это полноценное, с описанием патогенеза, тактики ведения и так далее. И есть короткая версия, которая содержит алгоритмы, схемы [применения]", - сообщил Мурашко.