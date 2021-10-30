В Шанхае начали прививать против COVID-19 детей в возрасте 6-11 лет

ШАНХАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Шанхая с 30 октября начали кампанию по массовой вакцинации детей против COVID-19 в возрастной группе от шести до 11 лет. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Пэнпай" .

На данном этапе сделать прививку могут дети, которые постоянно проживают в Шанхае и имеют прописку в этом городе. Ранее власти подтвердили, что вакцинация будет исключительно добровольной с согласия родителей. Ни о каких условиях, в частности о недопуске к занятиям в школе для невакцинированных, местная администрация не сообщала. Для детей иностранцев, жителей специальных административных районов Гонконга (Сянгана) и Макао (Аомэня), а также острова Тайвань о запуске программы иммунизации в данной возрастной категории будет объявлено позже.

В конце августа в Шанхае была запущена кампания по массовой вакцинации против COVID-19 подростков в возрасте 12-14 лет, а в середине прошлого месяца начали прививать молодых людей в возрасте 15-17 лет. При этом точные данные о том, сколько детей в городе были инфицированы, а также сколько из них перенесли заболевание в легкой, средней, тяжелой форме или вообще бессимптомно, не публикуются.

Согласно последним данным на конец сентября, с 1 марта, когда началась кампания по массовой вакцинации, обе дозы вакцины в Шанхае получили уже свыше 20 млн человек. Этот показатель составляет почти 92% от общей численности населения города в возрасте старше 18 лет. Таким образом, полагают местные власти, можно говорить о постепенном формировании коллективного иммунитета в самом густонаселенном городе мира, где без учета мигрантов проживают порядка 24 млн человек.

Местные власти уверяют, что в Шанхае, согласно официальным данным, с начала распространения COVID-19 в общей сложности было зарегистрировано всего 2,7 тыс. случаев инфицирования, из которых 381 - местный. От вызываемого новым коронавирусом заболевания в мегаполисе за все время ведения статистики умерли семь человек.