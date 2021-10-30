В Адыгее выполнили на 50% план иммунизации населения от коронавируса

МАЙКОП, 30 октября. /ТАСС/. Показатель иммунизации взрослого населения от коронавируса в Адыгее достиг 50%, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции в воскресенье.

"В Адыгее достигнут показатель иммунизации в 50%. На сегодня от коронавируса привито 144 560 жителей республики при плановом показателе 288 тыс. вакцинированных, или 80% взрослого населения. Достижение указанной численности привитых позволит сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Сейчас в трех ковидных госпиталях республики развернуто 1 050 коек. 80% из них заполнены, добавили в оперштабе.

При заселении в гостиницы и базы отдыха Адыгеи с 28 октября требуются не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты. Также решением оперштаба с 28 октября по 10 ноября в республике приостановлена работа кинотеатров, кальянных и клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ. С 25 октября в регионе для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита стали требовать QR-код. В регионе введены двухнедельные каникулы - с 25 октября по 7 ноября - для всех обучающихся в школах Адыгеи.

По данным регионального оперативного штаба на субботу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 21 560 человек, на лечении находится 2 355 человек (плюс 78 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 18 644 человека (плюс 35 за сутки), умерли 561.