Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова, умершего на 90-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила в субботу ТАСС его вдова Татьяна.

"Место [похорон] - Новодевичье кладбище", - сказала она и добавила, что дата прощания еще не известна.

Игорь Кириллов - советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР.