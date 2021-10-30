Роспотребнадзор: эффект от ковидных ограничений в Тульской области появится за 10-12 дней

ТАСС, 30 октября. Коронавирусные ограничения в Тульской области, в том числе приостановка работы непродовольственных торговых объектов, введение QR-кода для посещения кафе и ресторанов, заселения в гостиницы, приведут к положительному эффекту в течение 10-12 дней, сообщил в субботу руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

"Принятые меры в течение 10-12 дней дадут положительный эффект, который уже фиксируется и выражается в снижении темпов прироста заболеваемости", - цитирует пресс-служба правительства региона Ломовцева.

Он отметил, что последовательно введенные двумя указами губернатора региона Алексея Дюмина ограничительные меры направлены на разрыв цепочек передачи коронавируса. Наиболее эффективные меры - приостановка работы непродовольственных торговых объектов, запрет на присутствие зрителей во время спортивных мероприятий, введение QR-кода для посещения кафе и ресторанов, заселения в гостиницы. Также в регионе действует обязательная вакцинация для работников строительной и сельскохозяйственной отраслей, уровень иммунизации коллективов увеличили с 60 до 80%. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, принятые меры по стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом и наращиванию темпов вакцинации позволят обеспечить устойчивую работу системы здравоохранения области и пройти пик заболеваемости.

В инфекционных госпиталях Тульской области развернули более 2 тыс. коек, 1 734 из них - заняты. 30 октября начал прием пациентов госпиталь в санатории "Слободка", при необходимости власти региона готовы развернуть еще 300 коек для пациентов с коронавирусом. В регионе первый компонент прививки получили более 644 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию свыше 600 тыс.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области с начала пандемии зарегистрировали 59 841 случай заболевания, в том числе 241 - за последние сутки. Выздоровели 51 702 человека, умерли 3 441 пациентов. Уровень коллективного иммунитета составляет более 47%.