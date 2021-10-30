Чувашия за 10 дней в три раза нарастила производство кислорода

ТАСС, 30 октября. Производство кислорода в Чувашии за 10 дней выросло в три раза. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Если в Чувашии, на предприятиях "Химпром" и тракторных заводах, мы производили до этого сложного времени (имеется в ввиду ситуация с нехваткой кислорода 21 октября) примерно около 5 тонн в сутки, то сегодня мы производим уже где-то 17 тонн. В ближайшее время добавим еще 5-7 тонн", - отметили в пресс-службе.

Глава Чувашии Олег Николаев уточнил, что благодаря этому регион выходит на показатель, который позволит оказывать всю необходимую медицинскую помощь тяжелобольным.

"Производство кислорода - очень сложный процесс, нарастить его за часы невозможно, за неделю даже невозможно, для этого нужны месяцы, чтобы создать производственные мощности. А действующие мощности не справляются с этой возросшей потребностью, поэтому каждый регион предпринимает все возможное, чтобы наладить производство кислорода экстренно на своей территории. Мы тоже не исключение", - процитировали главу республики в пресс-службе.

По словам Николаева, в дальнейшем власти Чувашии для решения проблемы намерены создать в республике специализированное предприятие по производству кислорода для обеспечения текущих потребностей.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 37 635 случаев коронавируса. Выздоровели 32 906 человек, умерли 2 742 пациента с подтвержденной инфекцией.