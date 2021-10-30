"Спутник Лайт" только для ревакцинации. Главное о коронавирусе за 30 октября

Россия
- Всего зафиксировано 8 472 797 случаев заражения, из них новых — 40 251. За сутки умерли 1 160 человек, за весь период — 237 380.
- Мурашко сообщил о выходе рекомендаций использовать "Спутник Лайт" только при ревакцинации.
- Количество людей, приходящих на вакцинацию от коронавируса в России, за последние полторы недели выросло в четыре раза.
- Регионы, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов, показали снижение темпов прироста заболеваемости.
- Около 50% от общего количества детей, заразившихся коронавирусом, переносят заболевание в бессимптомной форме, сообщил в субботу в ходе рабочей поездки по Владимирской области министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Развитие тяжелой формы ковида с большим поражением легких может возникнуть через 3-5 дней после появления первых симптомов.
- Путин заявил, что ущемлять прерогативы ВОЗ недопустимо. По мнению президента, роль Всемирной организации здравоохранения становится все более значимой.
- Большинство регионов России на период объявленных по всей стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября свели к минимуму возможность посещения мероприятий и общественных мест. Местные власти открыто заявляют, что в это время не ждут туристов.
Москва
- Всего зафиксировано 1 809 788 случаев заражения, из них новых — 7 267 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 246,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- G20 поддерживает цель вакцинации 70% мирового населения к середине 2022 года.
- Власти Шанхая с 30 октября начали кампанию по массовой вакцинации детей против COVID-19 в возрастной группе от шести до 11 лет.
- Власти китайской столицы усиливают противоэпидемические меры после выявления в городе новых внутренних случаев заражения коронавирусом.