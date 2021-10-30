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"Спутник Лайт" только для ревакцинации.
"Спутник Лайт" только для ревакцинации.
"Спутник Лайт" только для ревакцинации.
"Спутник Лайт" только для ревакцинации.
"Спутник Лайт" только для ревакцинации.
Пандемия COVID-19

"Спутник Лайт" только для ревакцинации. Главное о коронавирусе за 30 октября

© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 472 797 случаев заражения, из них новых — 40 251. За сутки умерли 1 160 человек, за весь период — 237 380. 
  • Мурашко сообщил о выходе рекомендаций использовать "Спутник Лайт" только при ревакцинации.
  • Количество людей, приходящих на вакцинацию от коронавируса в России, за последние полторы недели выросло в четыре раза.
  • Регионы, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов, показали снижение темпов прироста заболеваемости.
  • Около 50% от общего количества детей, заразившихся коронавирусом, переносят заболевание в бессимптомной форме, сообщил в субботу в ходе рабочей поездки по Владимирской области министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
  •  Развитие тяжелой формы ковида с большим поражением легких может возникнуть через 3-5 дней после появления первых симптомов. 
  • Путин заявил, что ущемлять прерогативы ВОЗ недопустимо. По мнению президента, роль Всемирной организации здравоохранения становится все более значимой.
  • Большинство регионов России на период объявленных по всей стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября свели к минимуму возможность посещения мероприятий и общественных мест. Местные власти открыто заявляют, что в это время не ждут туристов.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 809 788 случаев заражения, из них новых — 7 267 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 246,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • G20 поддерживает цель вакцинации 70% мирового населения к середине 2022 года.
  • Власти Шанхая с 30 октября начали кампанию по массовой вакцинации детей против COVID-19 в возрастной группе от шести до 11 лет.
  • Власти китайской столицы усиливают противоэпидемические меры после выявления в городе новых внутренних случаев заражения коронавирусом.
Теги
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