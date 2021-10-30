В Петербурге открыли мемориал памяти погибших в авиакатастрофе над Синаем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Обновленный мемориал "Сложенные крылья" памяти жертв авиакатастрофы в небе над Синайским полуостровом в 2015 году открыли в субботу на Серафимовском кладбище Петербурга. На памятном мероприятии в канун годовщины трагедии собрались родственники и друзья погибших, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня открываем окончательно выстроенный и установленный мемориал "Сложенные крылья" в память о наших близких. Теперь они навечно здесь", - с этих слов начала траурную церемонию глава совета благотворительного фонда памяти погибших в авиакатастрофе "Рейс 9268" Ирина Захарова.

Авторами памятника стали отец и сын Пейчевы, Геннадий и Степан, они же ранее установили первое надгробие над захоронением с останками погибших. Теперь мемориал украшает входная арка со скульптурной композицией в виде парящей птицы, а по краям дорожки, ведущей к надгробию, возведены стены памяти с черно-белыми фотографии всех, кто не вернулся из злополучного рейса.

В Ленинградской области также вспомнили о траурной годовщине. Родные и близкие погибших принесли цветы к мемориалу "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске. В мероприятии принял участие глава региона Александр Дрозденко. Он рассказал, что на благоустройство "Сада памяти", созданного в первый год после авиакатастрофы, администрация района выделит 15 млн рублей.

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В числе погибших были 147 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, жители других регионов России, а также граждане Украины и Белоруссии. Это крупнейшая по числу жертв катастрофа в истории гражданской авиации РФ.

Благотворительный фонд "Рейс 9268" создан в марте 2016 года по инициативе родственников и близких жертв трагедии. Организация занимается увековечиванием памяти о них (в частности, строительством храма Димитрия Солунского на юго-западе Петербурга), оказывает финансовую, юридическую и психологическую поддержку семьям погибших.