Более 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Более 200 автомобилей, пассажиры которых не предоставили сертификат или QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании ковидом, не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов на въездах в город, сообщается на сайте регионального правительства.

"За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

Также на железнодорожном вокзале 10 человек не допустили в город. Эти пассажиры за свой счет покупали обратные билеты. В пресс-службе добавили, что за первый день работы блокпостов ситуационный центр обработал порядка 800 обращений.

"Сегодня на развернутых блокпостах мы отмечаем, что транспортный поток в целом незначительный. Благодарим граждан за сознательность и за то, что услышали наш призыв ограничить свое перемещение, стараясь не совершать поездки без крайней необходимости", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября. В последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 заболевших в сутки. Растет число умерших от ковида. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что с 30 октября на въездах в город и железнодорожном вокзале будут действовать блокпосты. Жителям любых других регионов, даже тесно связанных с Севастополем, необходимо предъявить один из двух документов: сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Такие же правила будут действовать для жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его границы или въехать в город.