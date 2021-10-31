Украина переходит на зимнее время

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Стрелки часов на Украине в ночь с 30 на 31 октября переводятся на час назад для перехода на зимнее время. Таким образом Украина вышла из московского часового пояса. Перевод часов определен правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

На Украине действует сезонный перевод часов дважды в год. На летнее время, на час вперед, страна переводит стрелки часов в последнее воскресенье марта, после чего время на Украине совпадает с московским, а на зимнее, на час назад, в последнее воскресенье октября.

В октябре 2020 года бывший вице-спикер Верховной Рады, а ныне председатель парламента Руслан Стефанчук предложил отменить переход на летнее время. В качестве обоснования он назвал отсутствие экономической целесообразности такого перехода и его якобы негативное влияние на биоритмы человека. Еще одним аргументом в пользу своей идеи Стефанчук указал противостояние Украины с Россией и, соответственно, необходимость выхода страны из московского часового пояса навсегда.

В голосовании в первом чтении депутаты поддержали эту инициативу, однако во втором голосовании законопроект провалили и отправили его на доработку. Комментируя результаты голосования, Стефанчук пояснил, что в период летнего времени не видит смысла окончательно утверждать этот документ, так как его идея заключается в том, чтобы сохранить для Украины зимнее время, отличающееся от московского на один час. Спикер также обещал, что Верховная рада этой зимой вернется к рассмотрению законопроекта.

Суть законопроекта

Документ предполагает отмену сезонного перевода часов и внедряет понятие единого киевского времени, которое должно на час отличаться от московского и действовать в том числе на территориях, которые Украина считает своими, то есть в российском Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако в ДНР и ЛНР действует московское время, республики не переводят стрелки часов. В Республике Крым с 2014 года, когда произошло воссоединение полуострова с Россией, также действует московское время.

Против перевода

Согласно опросу социологической компании Research & Branding Group, проведенному с 14 по 25 октября 2021 года, 42% украинцев являются сторонниками отказа от сезонного перехода времени, 32% респондентов предложили оставить все как есть, а 26% опрошенных затруднились ответить. При этом 25% участников опроса считают правильным отказ от перехода на зимнее время, а 17% - отказ от перехода на летнее время.