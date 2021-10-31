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Пандемия COVID-19

Эксперт рассказала, как проявляется постковидный синдром

Он может быть выражен в повышенной утомляемости, изменении голоса, а также снижении когнитивных функций, сообщила замдиректора по клинической работе НИИ Роспотребнадзора Татьяна Руженцова

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Постковидный синдром при дельта-штамме нередко выражается, в частности, в более повышенной утомляемости, изменении голоса, а также снижении когнитивных функций, сообщила ТАСС заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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"В настоящее время мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах и т. д.), нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям", - сказала она, отвечая на вопрос, насколько более выражен постковидный синдром при дельта-штамме.

Она отметила, что постковидный синдром может развиться даже в том случае, если человек переболел в легкой форме. По словам эксперта, при легком течении болезни люди, как правило, не обращаются за медицинской помощью, что может привести к развитию постковидного синдрома.

"Точных цифр пока нет, но в целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома", - добавила Руженцова.

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