Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" все еще не признали на Западе

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в субботу заявил, что чиновники Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказываются замечать успехи российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Прививочная кампания показала, что "Спутник V" блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть", - заявил Гинцбург в интервью газете "Вечерняя Москва".

Кроме того, он отметил, что различия в европейских и российском законодательствах также порождают задержки в одобрении препарата.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

Российский препарат до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.

1 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом заявил, что все препятствия для регистрации "Спутника V" всемирной организацией устранены. На данный момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения 7 вакцин, на разных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, включая "Спутник V" и "Эпиваккорону".