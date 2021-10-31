В МВД изучают целесообразность оснащения машин ДПС интеллектуальной системой надзора

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. МВД России изучает целесообразность оснащения автомобилей Госавтоинспекции интеллектуальной системой надзора, вопрос ее внедрения будет решаться по итогам научной работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Научный центр безопасности дорожного движения МВД России в 2021 году проводит исследование по теме "Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением", - сказал собеседник агентства, добавив, что "вопрос целесообразности оснащения данными техническими средствами строевых подразделений Госавтоинспекции будет рассматриваться по итогам указанной научной работы".

Глава ГИБДД Михаил Черников ранее заявлял, что патрульные автомобили в скором времени оснастят "умными балками" с камерами, которые позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне. По его словам, привлечение к ответственности злостных нарушителей является комплексной системой.