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"Уральские авиалинии" доставили гуманитарный груз из ПЦР-тестов из Уханя в Германию

Для этого переоборудовали салон Airbus A321 из пассажирского в грузовой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" переоборудовала салон самолета из пассажирского в грузовой и доставила гуманитарную помощь в виде ПЦР-тестов из Уханя (провинция Хубэй, Центральный Китай) в Лейпциг (Германия). Об этом сообщили в пресс-службе компании в воскресенье.

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"На днях сотрудники нашего авиационного технического центра переоборудовали салон Airbus A321 из пассажирского в грузовой. И вот вчера вечером лайнер в новом качестве совершил перелет c гуманитарным грузом в виде ПЦР-тестов по маршруту Ухань - Лейпциг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что этот самолет уже перевозил в прошлом году защитные маски и комплектующие для аппаратов ИВЛ.

"Уральские авиалинии" - один из крупнейших российских авиаперевозчиков. География полетов насчитывает более 200 направлений.

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