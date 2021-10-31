Почти 312 тыс. раз воспользовались услугами проката транспорта на ВДНХ в 2021 году

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сезон проката велосипедов, самокатов и другого транспорта завершился на ВДНХ в Москве. Всего в этом сезоне услугами проката гости ВДНХ воспользовались почти 312 тыс. раз.

"На ВДНХ завершился сезон работы проката, - сообщили ТАСС в пресс-службе выставочного комплекса. - С апреля по октябрь гостям выставки были доступны обычные и электросамокаты, велосипеды, экотакси и веломобили. Посетители накатали по территории выставки более 1,3 млн км. Таким образом, суммарно за сезон гости ВДНХ проехали расстояние, равное экватору Земли, более 32 раз", - сказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

В 2021 году были доступны более 800 электросамокатов, а количество парковочных станций в сравнении с 2020 годом увеличилось вдвое - до 63. Также в этом сезоне гостям ВДНХ предоставили возможность прокатиться на новых моделях самокатов, которые отличаются надежностью, мощной батареей и наличием переднего амортизатора. Пользовались популярностью новые тарифы "Пока не сядет" - на 6-12 часов до полной разрядки самоката и Daily Pass - дневной абонемент. "Транспортные средства взяли в аренду почти 312 тыс. раз. Самыми популярными стали электросамокаты - более 225 тыс. раз", - добавил собеседник агентства.

По словам Жесткова, среди гостей ВДНХ, арендовавших электросамокаты, преобладали мужчины. Среди пользователей было много молодежи от 18 лет, но услуга оказалась востребованной и у 70-летних. А услугами экотакси воспользовались почти 13 тыс. раз.

Сезон проката на ВДНХ продлевали до конца октября по просьбам жителей города.