Робот начнет заселять туристов в отель Грозного

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Робот от резидента "Сколково" начнет принимать отдыхающих в гостинице "Аргун-сити" в Грозном в Чеченской Республике в начале 2022 года. Андроид будет выдавать и принимать карты-ключи от номеров, сообщил ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Российский робот Promobot начнет работу в гостинице "Аргун-сити" в Чеченской республике. Робот будет трудиться в службе приема и размещения отеля и станет первым в России роботом, в котором реализована система check-in с распознаванием паспортных данных и выдачей карт доступа от конкретного номера. С помощью робота посетители также могут вызывать такси, заказать трансфер и получить консультацию", - рассказал собеседник агентства.

Изучаются технические возможности реализации проекта, проводится работа по интеграции робота с системой бронирования и учета гостей. Робот также способен показывать рекламу. "Робот может не только демонстрировать ее, но и говорить, танцевать - в общем, всячески привлекать к себе внимание", - рассказал представитель отеля Асланбек Идрисов.

Компанию "Промобот" основали в 2015 году, с того же года является резидентом "Сколково". Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся более чем в 40 странах администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами.