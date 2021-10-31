В России в октябре впервые за пандемию выявили больше миллиона заболевших ковидом

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в октябре впервые с начала пандемии превысило миллион, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 1 по 31 октября штаб сообщил о 1 002 764 заболевших. Это на 69,4% больше показателя предыдущего месяца и на 127% больше, чем в октябре 2020 года.

Предыдущий максимум по числу заражений за месяц был зарегистрирован в декабре 2020 года. Тогда штаб сообщил о 863 643 инфицированных.

Смертность

Штаб с 1 по 31 октября зафиксировал 31 283 летальных исхода из-за коронавируса, что также стало максимумом за всю пандемию. Месяцем ранее в стране зарегистрировали 24 031 смерть, а год назад - 7 268.