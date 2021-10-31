В России в октябре впервые за пандемию выявили больше миллиона заболевших ковидом

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в октябре впервые с начала пандемии превысило миллион, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
С 1 по 31 октября штаб сообщил о 1 002 764 заболевших. Это на 69,4% больше показателя предыдущего месяца и на 127% больше, чем в октябре 2020 года.
Предыдущий максимум по числу заражений за месяц был зарегистрирован в декабре 2020 года. Тогда штаб сообщил о 863 643 инфицированных.
Смертность
Штаб с 1 по 31 октября зафиксировал 31 283 летальных исхода из-за коронавируса, что также стало максимумом за всю пандемию. Месяцем ранее в стране зарегистрировали 24 031 смерть, а год назад - 7 268.
Летальность новой инфекции при этом резко снизилась: если в сентябре она достигала 4,1%, то в октябре - только 3,1%, следует из подсчетов ТАСС. Годом ранее она составляла 1,6%.
Следует иметь в виду, что данные штаба не являются окончательными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.
Активные случаи
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за месяц увеличилось почти в полтора раза - с 631 004 до 916 713.
В конце октября 2020 года этот показатель был гораздо меньше - тогда, по данным штаба, болели 374 712 человек.