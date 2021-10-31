МЧС объявило штормовое предупреждение в Коми из-за ожидающегося снегопада

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Республике Коми объявило штормовое предупреждение по пяти районам из-за сильного снегопада и ограничения видимости на дорогах до 500 м. Сообщение размещено в воскресенье на официальном сайте управления.

"По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми": 31 октября в период с 10 до 18 часов в Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Княжпогостском, Троицко-Печорском районах ожидается сильный снег (6 мм за 12 часов и менее), временами с ухудшением видимости до 500 м", - говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали отказаться от турпоходов и выходов в лес, на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях. Ведомство предупредило о возможных перебоях в электроснабжении.