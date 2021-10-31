В Дагестане презентовали интерактивную карту земель

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Интерактивную карту земель сельскохозяйственного назначения Дагестана представили главе региона Сергею Меликову. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Главе Дагестана Сергею Меликову презентовали интерактивную карту земель сельскохозяйственного назначения. О ее предназначении рассказал глава Минимущества региона Заур Эминов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Эминова, на карте можно будет увидеть, какие земли есть в регионе и в каком они состоянии находятся. "Интерактивная карта - это живой продукт, который будет для муниципалитетов являться наглядным пособием, где можно будет увидеть, какие земли имеются, в каком они состоянии, как используются, какие из них заняты или свободны. Мы постараемся обеспечить прозрачность оказания государственных муниципальных услуг. Мы в начале пути, до конца текущего года планируем завершить работу по землям, находящимся в республиканской собственности. От муниципалитетов требуются лишь актуальные сведения", - цитирует слова Эминова пресс-служба главы Дагестана.