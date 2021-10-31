Пермская IT-компания разработала инновационную систему "Виртуальная диспетчерская"

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Пермская компания "Юникорн", резидент "Сколково" и цифрового технопарка Morion Digital, разработала систему виртуальной диспетчерской, которая позволяет, как уверяют разработчики, в автоматическом режиме отслеживать состояние инженерных сетей дома, формировать заявки для подрядных компаний, а также повысить прозрачность работы управляющих компаний. Она станет частью единой цифровой среды Ujin, сообщил ТАСС сооснователь "Юникорна" Алексей Южаков.

По плану компании, первый жилой комплекс, подключенный к виртуальной диспетчерской, введут в эксплуатацию уже в 2021 году. Затем к системе подключат около 50 тыс. квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Перми и других городах.

"Уже сейчас мы видим спрос на виртуальную диспетчерскую. Это новый сервис, который по сути изменит подход к управлению зданием. Раньше диспетчер был необходим в каждом доме. Сейчас диспетчер может обслуживать несколько домов, получая заявки от УК в приложении. Мы пришли в "завтра" и говорим, что сейчас не нужен диспетчер, его функции может заменить искусственный интеллект", - считает Южаков.

По словам разработчиков, виртуальная диспетчерская позволяет отслеживать техническое состояние дома, либо принимать заявления от жильцов. Если в доме сломался лифт или датчик зафиксировал утечку воды, формируется автоматическая заявка на устранение проблемы. В будущем система будет сама выбирать специалиста и оценивать его работу. Также виртуальная диспетчерская интегрирована с 1С:ТОИР (Техническое обслуживание и ремонт), что позволяет в автоматическом режиме отслеживать необходимость планового ремонта или обслуживания элементов здания, инженерных систем. "Здание само скажет: "Мне нужен профилактический ремонт". Будет создана заявка, отобраны исполнители. Исключается человеческий фактор, когда кто-то забывал о ремонте", - добавил Южаков.

Подключение здания к единой цифровой среде Ujin позволит диспетчеру в одном окне получать данные и автоматически сформированные заявки со всех инженерных систем дома. В первую очередь отслеживаются общедомовые сети, но, как уверяют разработчики, если дом оснащен системой "Умная квартира", то можно будет удаленно увидеть, например, внештатное проникновение или утечку в каждом помещении. В компании уверяют, что к виртуальной диспетчерской можно подключить не только новые дома, но уже построенные. "В первую очередь можно подключить домофонные системы, пожарную сигнализацию. Сложнее снимать данные с вентиляционного и лифтового оборудования. Но и это возможно при модернизации систем", - отметил Южаков.

"Юникорн" - IT компания, создающая решения для интеллектуальных систем в сфере жилстроя, ЖКХ и гостиничного бизнеса. Morion Digital - частный IT технопарк, входит в пятерку лучших в России по результатам рейтинга 2020 года, там зарегистрированы 40 компаний-резидентов.