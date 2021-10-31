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Для вакцинации детей концентрацию "Спутника V" уменьшат в 5-10 раз

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург указал, что для вакцины подобрали концентрацию, которая будет эффективна и безопасна для детского населения
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Концентрация вакцины от коронавируса "Спутник V" снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

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"Подобрали дозу классического "Спутника V", которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза - исходный "Спутник V", разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы "Спутник V" разведен уже 10 раз", - сказал он.

23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков. 12 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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