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План по вакцинации от коронавируса на Ямале выполнили почти на 60

По прогнозам, регион достигнет коллективного иммунитета через месяц

ТАСС, 31 октября. Медработники привили от коронавируса более 200 тыс. жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, что составляет почти 60% от плана, сообщили ТАСС воскресенье в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

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"На сегодняшний день привито уже более 200 тыс. человек. План по вакцинации выполнен почти на 60%", - сказала собеседница агентства, уточнив, что коллективный иммунитет составляет более 50%.

Ожидается, что регион достигнет минимального уровня коллективного иммунитета в 60% примерно через три-четыре недели.

Сейчас на Ямале растут темпы вакцинации: в среднем в сутки процедуру проходят 2,5 тыс. человек. По оценкам, высокий коллективный иммунитет уже достигнут в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах. Всплеск заболеваемости фиксируется в Ноябрьске и Муравленко.

Всего на Ямале выявили более 54 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе фиксируется более 100 случаев заболевания каждые сутки, за последние выявили 140 случаев. В ЯНАО ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий населения, с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения. 29 октября ямальские власти сообщили, что округ находится на пике четвертой волны.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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