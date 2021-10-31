План по вакцинации от коронавируса на Ямале выполнили почти на 60

ТАСС, 31 октября. Медработники привили от коронавируса более 200 тыс. жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, что составляет почти 60% от плана, сообщили ТАСС воскресенье в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"На сегодняшний день привито уже более 200 тыс. человек. План по вакцинации выполнен почти на 60%", - сказала собеседница агентства, уточнив, что коллективный иммунитет составляет более 50%.

Ожидается, что регион достигнет минимального уровня коллективного иммунитета в 60% примерно через три-четыре недели.

Сейчас на Ямале растут темпы вакцинации: в среднем в сутки процедуру проходят 2,5 тыс. человек. По оценкам, высокий коллективный иммунитет уже достигнут в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах. Всплеск заболеваемости фиксируется в Ноябрьске и Муравленко.

Всего на Ямале выявили более 54 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе фиксируется более 100 случаев заболевания каждые сутки, за последние выявили 140 случаев. В ЯНАО ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий населения, с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения. 29 октября ямальские власти сообщили, что округ находится на пике четвертой волны.