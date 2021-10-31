Власти Петербурга воспользуются опытом Москвы для привлечения гида "Мишлен"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга обсуждают с совместную маркетинговую кампанию с "Мишлен", при этом они планируют учесть опыт Москвы в этой сфере. Об этом ТАСС сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Мы находимся с "Мишлен" в постоянном контакте. Они традиционно "заходят" в страну через столицу. Результаты по Москве мы, конечно, ждали, они позитивные, и опыт наших московских коллег мы обязательно учтем, так как мы обсуждаем с "Мишлен" совместную маркетинговую кампанию. Но пока о сроках ее проведения рано говорить", - отметил он.

Корнеев добавил, что проведение маркетинговой кампании "будет способствовать продвижению туристских возможностей города, в частности через гастрономию и возможности "Мишлен".

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор по развитию SWISSAM International University (единственное высшее учебное заведение для поваров в Петербурге) Артем Клыков, в индустрии существует мнение, что "Мишлен" "придет" в город в 2022-2023 годах. "Сейчас у нас есть очень много ресторанов и объектов ресторанной индустрии, которые потенциально достойны быть отмеченными "Мишленом": кто-то рекомендацией, кто-то звездой, кто-то - чем-то еще", - рассказал он.

По словам представителя оргкомитета Петербургского ресторанного фестиваля Бориса Анашкина, для прихода "Мишлен" нужны усилия со стороны города. "Для того чтобы эксперты "Мишлен" приехали, нужно эту поездку организовать. В последнее время "Мишлен" приходит в города только по договоренности непосредственно с муниципалитетами или организациями типа Ростуризма. <…> Насколько я знаю, эксперты ездили несколько лет, и возможно, они и сейчас уже в Петербурге присутствуют и собирают информацию", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Гастрономический гид "Мишлен" выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. В середине октября 2021 года Москва стала первым городом в России и СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами "Мишлен". Для составления гида эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов составляется рейтинг. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым является качество кухни.