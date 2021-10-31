Умер генерал-полковник Васильев, командовавший 20 лет назад Московским округом ВВС и ПВО

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Генерал-полковник авиации Геннадий Васильев, командовавший Московским округом ВВС и ПВО (1998-2002 годы), умер в Москве на 78-м году жизни. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня на 78-м году жизни ушел Геннадий Борисович Васильев", - сказали в доме ветеранов.

По информации представителей организации, Васильев умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Похороны пройдут в узком кругу 2 ноября на Федеральном военно-мемориальном кладбище.

Васильев родился в 1944 году, окончил Военно-воздушную академию им. Гагарина, Академию Генштаба. Занимал должности замкомандующего армией ПВО, командующего. С 2002 года в отставке. Выполнял обязанности статс-секретаря - зампредседателя государственной технической комиссии при президенте РФ. Был председателем президиума объединенного совета "Союз ветеранов войск ПВО".