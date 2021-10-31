Лавров: РФ придерживается собственных сроков достижения углеродной нейтральности

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Россия не намерена придерживаться сроков достижения углеродной нейтральности, навязываемых западными странами на период до 2050 года, и исходит из собственных расчетов, согласно которым поставленная цель может быть достигнута ею десятью годами позже. Об этом заявил в воскресенье журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам саммита стран Группы двадцати (G20).

"Россия не считает 2050 год некой магической датой, которая не подлежит обсуждению, - отметил он. - Если такую амбициозную цель (достижение углеродной нейтральности - прим. ТАСС) поставил себе Европейский союз, то это отнюдь не означает, что другие страны лишены права иметь собственные амбиции. Никто не убедит нас в том, что 2050 год является обязательным ориентиром для всех. Мы в России не хотим руководствоваться пустыми обещаниями и на основе собственных расчетов наметили для себя 2060 год в качестве крайнего срока достижения углеродной нейтральности".

Глава российского дипведомства выразил уверенность в том, что Россия решит поставленную задачу, поскольку исходит не из популистских соображений в отличие от западных партнеров, которые еще не так давно обещали, например, избавиться от поставок природного газа по российским трубопроводам и покрывать свои потребности посредством спотовой торговли. "Что из этого вышло, всем хорошо известно", - резюмировал он.

Министр обратил внимание также на то, каким образом 2050 год оказался в тексте проекта итогового коммюнике саммита "двадцатки" в качестве срока достижения углеродной нейтральности. "Суть в том, что проект декларации был предварительно согласован в рамках "Большой семерки", и только потом его было решено вынести на обсуждение Группы двадцати, - констатировал Лавров. - Это неуважительно по отношению к другим членам G20 и всему остальному международному сообществу. Использовать подобные переговорные приемы не очень вежливо, и нам бы хотелось, чтобы впредь их не применяли".