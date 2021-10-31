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В новом КоАП предлагают исключить из наказаний приостановление деятельности

Приостановление деятельности будет переведено в категорию мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Административное приостановление деятельности как наказание для юридических лиц планируется исключить из перечня наказаний в новом КоАП. Об этом сообщил советник министра юстиции РФ Дмитрий Коротков.

"В развитие положений Концепции нового КоАП административное приостановление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключается из перечня видов наказаний", - сообщил Коротков в интервью "Российской газете".

Приостановление деятельности будет переведено в категорию мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и будет применяться только в исключительных случаях.

"Данное решение обусловлено тем, что приостановление деятельности призвано все-таки не наказывать, а предотвращать такие нарушения законодательства, которые причиняют или могут причинить вред здоровью человека, окружающей среде либо иным охраняемым законом ценностям", - пояснил представитель Минюста. А для стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к скорейшему устранению допущенных нарушений в проекте КоАП содержится такое новое основание освобождения от наказания, как устранение нарушений, послуживших основанием для административного приостановления деятельности.

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