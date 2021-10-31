На Ставрополье планируют создать галерею 3D-миниатюр памятников Юга России

СТАВРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Галерею 3D-моделей архитектурных достопримечательностей Юга России создадут в Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих в 2022 году. Проект позволит незрячим тактильно "увидеть" памятники культуры, сообщила ТАСС директор библиотеки им. Маяковского Екатерина Захарова.

Программа поддержана грантом президентского Фонда культурных инициатив. Авторы отмечают, что созданные 3D-модели объектов культуры будут доступны в интернете в оцифрованном формате.

"В 2022 году мы начнем реализацию проекта "Культура Юга в 3D миниатюре". Планируем создать на базе библиотеки тактильную галерею 3D моделей, которая позволит незрячим и слабовидящим читателям тактильно "увидеть" архитектурные достопримечательности Ставрополья и соседних регионов. Первоначальный этап включит создание коллекции архитектурных брендов Ставропольского края", - сказала она.

Команда проекта планирует выезды в Ингушетию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Краснодарский край, Калмыкию, Крым и Ростовскую область. Незрячие и слабовидящие жители этих регионов познакомятся с историко-культурными достопримечательностями Ставрополья, параллельно будет проходить съемка объектов архитектуры.

"Вернувшись в Ставрополь, цифровые макеты объектов будем создавать в специальных программах и печатать на 3D-принтере. Для создания точной копии архитектурные 3D-миниатюры дополнительно будут расписаны цветом. С этой целью привлекаем художников. Цвет нужен для слабовидящих. По итогам проекта будет издано восемь тематических комплексных изданий, каждое из которых посвящено конкретной территории", - сказала Захарова.