ООН прогнозирует, что 2021 год может войти в семерку самых теплых лет

ЖЕНЕВА, 31 октября. /ТАСС/. Годы с 2015-го по 2021-й, скорее всего, станут самыми теплыми в истории наблюдений за климатом, а 2021 год войдет в семерку самых теплых. С таким прогнозом выступила в воскресенье Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН. Публикация ею промежуточного доклада о состоянии климата Земли в 2021 году приурочена к открытию в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Доклад носит предварительный характер, поскольку основан на данных наблюдений за первые девять месяцев года, пояснили в ВМО. Подчеркивается, что глобальная средняя температура с января по сентябрь в 2021 году "была на 1,09 градуса Цельсия выше, чем в среднем в 1850-1900 годах". Нынешний год был "менее теплым, чем последние годы из-за влияния умеренного природного явления Ла-Нинья", связанного с масштабным охлаждением поверхности Тихого океана в его центральной и восточной частях. "Тем не менее, скорее всего, 2021 год займет пятое-седьмое место среди самых теплых лет, а годы с 2015-го по 2021-й станут семью самыми теплыми годами", - констатировали в ВМО.

Как отмечается в докладе, в 2020 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла "новых высот". В частности, для углекислого газа показатели составили 413,2 частей на миллион. "Рост продолжился в 2021 году", - констатировали эксперты.

В свою очередь протяженность морского льда в Арктике в нынешнем году "была ниже средних значений периода 1981-2010 годов во время ее максимума в марте", а в первой половине июля "достигла рекордно низкого уровня". В августе таяние льда замедлилось, и в сентябре его площадь равнялась 4,72 млн кв. км, что является 12-м показателем в ряду самых низких за 43 года наблюдений. В ВМО обратили внимание также на ускорившийся - в основном вследствие уменьшения массы льда - рост уровня мирового океана: в 1993-2002 годах данный показатель повышался в среднем на 2,1 мм в год, а в 2013-2021 годах - на 4,4 мм.

Экстремальная погода

Нынешний год запомнится экстремальными погодными явлениями, в частности, мощными волнами тепла в Северной Америке в июне-июле и в Средиземноморье в августе, что сопровождалось местными температурными рекордами. Вместе с тем в феврале в центральных районах США и на севере Мексики была зафиксирована аномально холодная погода. Сильная засуха поразила в текущем году субтропические районы Южной Америки. В то же время, в июле обильные дожди привели к наводнениям в Китае и в Западной Европе.

"Экстремальные явления стали новой нормой", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он обратил внимание на "растущие научные свидетельства", что некоторые из этих явлений "имеют следы вызванного деятельностью человека изменения климата". "При нынешних темпах увеличения концентрации парниковых газов мы увидим рост температуры к концу нынешнего столетия, превышающий поставленные Парижским соглашением цели с 1,5 до 2 градусов Цельсия", - констатировал Таалас. В этой связи он подчеркнул исключительно важное значение конференции в Глазго, чтобы мировое сообщество могло "вернуться на правильный путь".

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов, не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.