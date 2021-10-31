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Минтруд: информация о повторных выплатах школьникам не соответствует действительности

Если гражданин получил выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Распространившиеся в социальных сетях сообщения о повторных выплатах родителям на детей школьного возраста не соответствуют действительности, предупреждает Минтруд РФ.

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"Распространившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о повторных выплатах школьникам не соответствует действительности! Если вы уже получили выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя", - сообщило министерство в воскресенье в Instagram.

В Минтруде отметили, что 31 октября - последний день для подачи заявления на школьную выплату. Данная мера государственной поддержки начислена 20,913 млн детей, это более 99,99% российских школьников, добавили в министерстве.

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