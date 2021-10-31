США отправили Тайваню 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты отправили Тайваню 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. Об этом сообщил в воскресенье руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в Twitter.

"Еще 1,5 млн доз вакцины Moderna на подходе! Наше пожертвование отражает нашу приверженность Тайваню - динамично развивающейся демократии, ценному партнеру и надежному другу", - написал дипломат, который также опубликовал фотографии коробок с препаратами.

В июне Госдепартамент уже отправил 2,5 млн доз вакцины от нового коронавируса Тайваню. В июле власти Тайваня подписали новый контракт о закупке 36 млн доз препарата Moderna. Поставки рассчитаны на период с четвертого квартала текущего года по 2023 год. Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, а также прекратить политизировать вопрос поставок вакцин Тайваню.

В пятницу газета Taipei Times сообщила, что доля жителей Тайваня, получивших по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19, превысила 70%. На сегодняшний день на острове одной дозой вакцины привиты 23,43 млн человек (70,01%), но пока только 7,23 млн (30,87%) получили обе дозы. В мае этого года Тайвань запретил въезд на свою территорию для всех лиц, кроме постоянных резидентов. При этом все без исключения въезжающие обязаны проходить двухнедельный карантин. Местные власти на днях заявили, что начнут открывать границы только после полной вакцинации более 60% своего населения.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР. Этот курс продолжает и администрация нынешнего президента Джо Байдена.