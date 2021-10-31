В Тбилиси проходит митинг оппозиции против итогов местных выборов

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Сторонники оппозиционных партий в воскресенье проводят митинг у здания парламента Грузии в Тбилиси против итогов второго тура муниципальных выборов, по которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила в 19 из 20 муниципалитетов. Кадры демонстрации в прямом эфире транслирует грузинский телеканал "Мтавари архи".

На площади перед зданием парламента уже собралось несколько тысяч человек, люди продолжают подходить. Движение на проспекте Руставели перекрыто. Проигравший выборы мэра Тбилиси Ника Мелия, выступив перед собравшимися, анонсировал масштабные акции протеста в стране.

Вместе с тем, как сообщают грузинские СМИ, к зданию Дома правительства, расположенному неподалеку от парламента, стянуты дополнительные наряды полиции. МВД официальной информации не распространяло.

Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. По данным ЦИК после подсчета 100% протоколов с избирательных участков, кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждают в 19 муниципалитетах из 20, в том числе и в пяти крупных городах. В столице побеждает действующий градоначальник Каха Каладзе, набравший 55,6% после подсчета данных со всех участков, его соперник от оппозиции Ника Мелия - 44,4%.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.