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Пандемия COVID-19

Власти Воронежской области сообщили, что регион вышел на пик заболеваемости COVID-19

По словам первого зампредседателя правительства региона Виталия Шабалатова, спад заболеваемости ожидается через две-три недели

ТАСС, 31 октября. Воронежская область, где за последние сутки выявлено 793 случая заражения коронавирусом, вышла к пиковым значениям по заболеваемости. Ожидается, что показатель снизится через несколько недель, сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства региона Виталий Шабалатов.

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"По мнению специалистов, да, мы на пике находимся. Мы уже где-то неделю держимся на одних цифрах по всем показателям, такого существенного прироста нет", - сказал Шабалатов.

Он отметил, что в регионе нет существенного прироста по числу госпитализаций и по выявлению коронавируса. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 793 жителей региона. Согласно прогнозам, спад заболеваемости произойдет в регионе через две-три недели, эффект от введенных ограничительных мер уже чувствуется. "Мы очень сильно растем в цифрах, у нас позавчера был пик - 29 тыс. [вакцинированных] за сутки. Если мы такими темпами пойдем, то мы можем достаточно быстро дойти до 80%", - добавил Шабалатов.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 154 237 случаев заражения коронавирусом, 119 075 человек выздоровели, 7 193 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. По данным на 29 октября, прививки от коронавируса сделали 931,3 тыс. человек, это 61,4% от плана по вакцинации взрослого населения, в том числе дважды вакцинировались 800 374 человека.

С 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи, учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции. С 12 октября в школах города Воронежа ввели дистанционное обучение для всех классов.

Теги
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