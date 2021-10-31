Власти Воронежской области сообщили, что регион вышел на пик заболеваемости COVID-19

ТАСС, 31 октября. Воронежская область, где за последние сутки выявлено 793 случая заражения коронавирусом, вышла к пиковым значениям по заболеваемости. Ожидается, что показатель снизится через несколько недель, сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства региона Виталий Шабалатов.

"По мнению специалистов, да, мы на пике находимся. Мы уже где-то неделю держимся на одних цифрах по всем показателям, такого существенного прироста нет", - сказал Шабалатов.

Он отметил, что в регионе нет существенного прироста по числу госпитализаций и по выявлению коронавируса. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 793 жителей региона. Согласно прогнозам, спад заболеваемости произойдет в регионе через две-три недели, эффект от введенных ограничительных мер уже чувствуется. "Мы очень сильно растем в цифрах, у нас позавчера был пик - 29 тыс. [вакцинированных] за сутки. Если мы такими темпами пойдем, то мы можем достаточно быстро дойти до 80%", - добавил Шабалатов.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 154 237 случаев заражения коронавирусом, 119 075 человек выздоровели, 7 193 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. По данным на 29 октября, прививки от коронавируса сделали 931,3 тыс. человек, это 61,4% от плана по вакцинации взрослого населения, в том числе дважды вакцинировались 800 374 человека.

С 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи, учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции. С 12 октября в школах города Воронежа ввели дистанционное обучение для всех классов.