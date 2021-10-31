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Аргентина на саммите G20 предложила списывать долги странам за борьбу с изменением климата

В ходе саммита Альберто Фернандес также призвал реформировать систему кредитных рейтингов

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес на саммите Группы двадцати предложил списывать часть долга странам в обмен на реализацию мер по борьбе с изменением климата. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации главы государства.

"Президент Альберто Фернандес отметил важность "обмена внешнего долга на действия по противодействия изменению климата" и также назвал важным установление "более низких процентов и более продолжительных сроков выплаты", - говорится в сообщении.

В ходе саммита Фернандес также призвал "реформировать систему кредитных рейтингов, чтобы экологический аспект не наказывал развивающиеся страны, увеличивая стоимость государственного долга и выплаты по процентам".

"Экологическая справедливость нуждается в мировой финансовой справедливости. Без устойчивого финансирования не будет устойчивого развития", - подчеркнул Фернандес.

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АргентинаБорьба с изменениями климатаФернандес, АльбертоСаммит G20 в Риме
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