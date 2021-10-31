Тело женщины привезли к районной администрации на Кубани после незаконных требований морга

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Родственники умершей женщины привезли в воскресенье ее тело к зданию администрации Тимашевского района Краснодарского края после требований местного бюро судебно-медицинской экспертизы оплатить транспортировку трупа. Глава администрации Андрей Палий назвал ситуацию недопустимой и аморальной.

Информация об инциденте появилась в воскресенье в социальных сетях. По данным автора соответствующего видео, родственники привезли тело умершей женщины к зданию администрации Тимашевского района после того, как в бюро судебно-медицинской экспертизы у них потребовали 7 тыс. рублей за транспортировку трупа.

"Сегодняшняя ситуация с телом умершей женщины - недопустимая. Аморальная. Вопросы к работе морга и ритуальных агентств есть. И здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно - за какие услуги и сколько нужно платить", - написал Палий на своей странице в Instagram.

По словам главы администрации, морг принял тело умершей женщины. В понедельник ситуацию обсудят на совещании с участием заинтересованных сторон. Глава администрации также выразил соболезнования родственникам умершей.