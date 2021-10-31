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Во Всеволожске для восстановления водоснабжения создадут временный водопровод

Без холодной воды из-за двойной аварии на сетях находятся около 300 домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Жители почти 300 домов во Всеволожске Ленинградской области ждут, когда коммунальщики с помощью временного водопровода вернут подачу холодной воды. Причиной такого положения стала двойная авария на сетях, передает ТАСС.

"Временный водопровод протянем быстро, строители обещают, что к полуночи вода будет подана. А потом уже будем планово решать этот вопрос. Там оказались очень старые трубы, их залатать невозможно", - рассказал корреспонденту ТАСС глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Последствиями коммунальной аварии стало отключение от сети холодного водоснабжения 11 многоквартирных и 279 индивидуальных жилых домов. ЧП произошло вечером 30 октября, однако в ходе устранения первичных неполадок произошла еще одна утечка - целостность труб была нарушена в другом месте.

"Неприятно, конечно, что воскресенье вечером, безусловно, я понимаю всех людей, это очень плохо. Повезло, не повезло - нельзя так говорить, но из-за локдауна многим не надо завтра на работу, в школу, в детский сад. В этом смысле, наверно, все-таки повезло", - добавил Андрей Низовский.

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