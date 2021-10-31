Бастрыкин поручил возбудить дело при подтверждении информации об обстрелах Донбасса

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в случае подтверждения информации об обстреле украинскими силовиками территорий Донбасса. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, в воскресение в средствах массовой информации появились сведения о том, что украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать территорию Донецкой народной республики.

"Так, в результате стрельбы киевских силовиков были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе. При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Донецкой народной республики председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом", - сказала Петренко.