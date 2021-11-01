Медведев заявил, что пандемия ускорила четвертую промышленную революцию

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Распространение коронавируса ускорило четвертую промышленную революцию, привело к взрывному росту онлайн-сервисов и их прочному внедрению в жизнь. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете" .

"COVID-19 серьезно ускорил четвертую промышленную революцию. С марта 2020 года произошел взрывной рост количества и качества разнообразных онлайн-сервисов, будь то доставка продуктов, доступ к государственным услугам, виртуальные культурные мероприятия, банковские платежи или дистанционное обучение", - констатировал он.

Медведев пояснил, что это было вызвано "срочной необходимостью избежать физических контактов между людьми". "Но онлайн-инструменты уже прочно вошли в нашу жизнь, стали крайне востребованы, привычны и необходимы каждый день", - подытожил зампред Совбеза.

О ситуации с коронавирусом в мире

Ситуация с коронавирусом в мире может быть в целом взята под контроль в ближайшие месяцы, но нужно быть готовыми отражать подобные угрозы и в будущем, заявил Медведев.

"Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль. Но также очевидно и другое: необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем", - написал Медведев.

По его оценке, от государств всего мира "это требует серьезнейшего внимания ко всем системам, ответственным за жизнь, здоровье и благополучие граждан". Необходимо также внедрение новых технологий, устранение неравенства в обществе, поддержка наиболее уязвимых категорий граждан и создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств. "Каждому человеку должен быть гарантирован доступ к качественной медицинской помощи, как экстренной, так и плановой, к лекарствам, вакцинам, средствам защиты. Ко всему тому, что позволяет людям не просто выживать в сложные времена, а полноценно жить каждый день", - отметил зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что коронавирус останется "очень надолго". "Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции", - заметил он.

Замглавы Совбеза в целом обратил внимание, что события последних двух лет уже оставили в истории цивилизации неизгладимый след. В связи с этим он напомнил о словах Федора Достоевского, что "каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех людей". "Сейчас каждому из нас требуется переосмыслить меру своей личной ответственности за собственное здоровье и безопасность других людей. За все, что происходит с нашим миром, и в целом - за судьбу всего человечества", - заключил он.

О "прививочном национализме"

"Прививочный национализм" уже привел ко многим жертвам, все страны обязаны поступиться геополитическими интересами ради спасения людей, заявил зампред Совета безопасности РФ.

Он отметил, что "сейчас геополитические интересы государств сталкиваются даже в вопросах вакцинации". В мире существует около десятка вакцин, но ни одна из них не сертифицирована во всех странах.

"Прививочный национализм", коммерческие войны уже стали причиной множества ничем не оправданных жертв. Слабость ВОЗ и отсутствие наднационального органа, влияющего на эпидемиологические меры различных государств, становятся в буквальном смысле смерти подобны, - заявил Медведев. - Совершенно очевидно: все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей".

По его словам, сейчас все страны стремятся поддерживать в первую очередь своих производителей. "Вопросы вакцинации приобретают идеологическую окраску: "свое - значит лучшее", даже если этому нет подтверждений. Действует и коммерческий интерес, когда страны стремятся выгодно продать собственную вакцину на международном рынке и победить конкурентов. При этом забывается одно "но": каждая из таких ампул - это спасенная или потерянная человеческая жизнь", - заявил зампред СБ РФ.

Медведев призвал "признать вакцины, произведенные в других странах, но главное - снабдить ООН или ВОЗ достаточным количеством таких препаратов для передачи странам, неспособным закупить их самостоятельно". По его словам, с вопросом о взаимном признании вакцин тесно связан еще один аспект внешней политики - так называемые ковидные паспорта (или так называемые "паспорта возможностей").

Медведев считает, что такие документы - это самый простой и логичный способ восстановить одно из базовых прав граждан, право на свободу перемещения, позволяя "открыть границы" и при этом обеспечить безопасность людей.

"Однако такая система может эффективно работать, только если различные вакцины будут признаны большим количеством стран. И, что особенно важно, при создании единой системы обмена информацией о заболевших и привитых, например под эгидой ВОЗ или иного уполномоченного органа ООН", - заявил Медведев. Он подчеркнул, что "обе эти организации должны предоставить необходимую площадку для выработки инициатив, которые помогут справиться с опасной инфекцией на всех континентах планеты". "Это не просто роль, это миссия, которая должна быть возложена на влиятельные и авторитетные международные структуры. Именно они способны стать выше предубеждений и политических интересов, которые в настоящее время мешают сотрудничеству в глобальном масштабе", - уверен Медведев.