Новый ГОСТ на окна с защитой для детей вступает в силу 1 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новый ГОСТ на окна с защитой детской безопасности вступает в силу 1 ноября 2021 года. Документ касается технических требований к оконным и балконным конструкциям и адресован участникам рынка по производству таких изделий, а также застройщикам.

Новые требования включают в себя не только детский замок, но и использование специальной фурнитуры и блокираторов, мешающих случайному открытию окон. Для повышения безопасности застройщикам рекомендуют применять стекла со шлифованными кромками. Кроме того, впервые вводится обязательная маркировка противомоскитной сетки специальным предупреждающим знаком на лицевой стороне, который говорит о том, что она не является защитной конструкцией. Также требования касаются высоты подоконника, площади неоткрывающихся створок в оконных блоках, наличия блокирующих замков детской безопасности, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда", член президиума общественной организации "Союз отцов" Павел Склянчук.

По его словам, если у граждан в квартирах стоят старые оконные рамы, то им не нужно будет их срочно менять, но и ответственность будет лежать на них, а не на производителях. "В целом документ актуализирует требования двадцатилетней давности, и основное внимание в нем уделяется именно детской безопасности, в том числе в процессе использования противомоскитных сеток, безопасности во время мытья окон, исключению несчастных случаев при разрушении остекления", - сказал эксперт.

Однако, по его мнению, в документе не до конца реализованы требования, которые бы помогли способствовать профилактике несчастных случаев выпадания детей из окон. Необходимо обязать застройщиков оснащать детскими защитными замками не только помещения без присмотра взрослых (детские комнаты), но и все окна помещений в квартире, считает Склянчук. "Кроме того, следует определить откидно-поворотный вариант окна как единственно возможный. Чтобы открыть такое окно в распахнутое положение, нужно одной рукой прижать створку, а второй повернуть ручку, что детям сделать затруднительно. Целесообразно запретить окна в школах и детсадах с поворотно-откидным механизмом открывания. Этого ГОСТом не предусмотрено", - добавил он.

По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, падение из окон находится на пятом месте среди самых частых причин гибели детей. По данным МВД России, в 2020 году из окон выпали 1 339 детей, погибли 145.