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Пандемия COVID-19

Тест Джен Псаки на COVID-19 оказался положительным

Пресс-секретарь Белого дома находилась на карантине с 27 октября
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Тест на COVID-19 пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая не полетела с президентом США Джо Байденом в Европу, оказался положительным. Об этом говорится в ее заявлении, которое распространил в воскресенье Белый дом.

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"В среду в координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой я приняла решение не ехать в зарубежную поездку с президентом из-за чрезвычайной ситуации в семье, которая заключалась в том, что у членов моей семьи был обнаружен COVID-19. С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня (в воскресенье) мой тест на ковид оказался положительным", - отметила Псаки.

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СШАПсаки, ДженПандемия COVID-19
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