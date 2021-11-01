Тест Джен Псаки на COVID-19 оказался положительным

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Тест на COVID-19 пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая не полетела с президентом США Джо Байденом в Европу, оказался положительным. Об этом говорится в ее заявлении, которое распространил в воскресенье Белый дом.

"В среду в координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой я приняла решение не ехать в зарубежную поездку с президентом из-за чрезвычайной ситуации в семье, которая заключалась в том, что у членов моей семьи был обнаружен COVID-19. С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня (в воскресенье) мой тест на ковид оказался положительным", - отметила Псаки.