Киев перешел в красную зону карантина в связи с распространением коронавируса

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Украинская столица с 1 ноября оказалась в красной зоне карантина, в которой действуют самые строгие ограничения. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

Как пояснил ранее в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, строгие ограничения вводятся, потому что "нет других вариантов" для того, чтобы "сохранить здоровье и жизнь людей, чтобы не допустить коллапса медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных".

Решение о переводе Киева в красную зону было принято комиссией после того, как с соответствующей просьбой к правительству обратилось руководство столицы. Кличко тогда заявлял, что за неделю в городе ежедневно регистрируется более тысячи больных в сутки и более 30-50 летальных исходов, причем среди умерших немало молодых людей. Мэр добавил, что заняты почти 63% коек, 84% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке, в то же время койки с кислородом заполнены более чем на 66%, что является критерием для перехода в красную зону.

Красная зона карантина на Украине предполагает, что работать и посещать места массового скопления людей можно будет только вакцинированным или людям с отрицательным ПЦР-тестом. Это касается, в частности, заведений питания, гостиниц, учреждений социальной защиты, спортзалов, ТРЦ. То же касается общественного транспорта. В школах и вузах обучение переходит на дистанционный режим, а детским садам разрешается работать только при условии вакцинации всего персонала.

Кличко призвал население города активно вакцинироваться. По состоянию на утро воскресенья в Киеве выявлено 443 новых случая коронавируса. В целом по стране этот показатель составил 17 430, умерли 336 человек. За все время пандемии на Украине коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, умерли 67 729 заболевших, привито двумя дозами вакцины от коронавируса более 7,4 млн жителей. На Украине уже 16 регионов находятся в красной зоне.