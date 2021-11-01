Власти Москвы заявили, что дефицит трудовых ресурсов на стройках города составляет 40%

ТАСС, 1 ноября. Заммэра Москвы Андрей Бочкарев оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%. Нехватка составляет 80 тыс. человек, рассказал он в интервью РБК.

"Около 40%", - ответил заммэра на вопрос о дефиците трудовых ресурсов на стройках Москвы.

Он отметил, что не хватает ни рабочих, ни инженеров. Это произошло потому, что так массово в Москве никогда не строили, пояснил заммэра. "Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25-30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем", - рассказал изданию Бочкарев.

Заммэра также сообщил, что раньше мигрантов было около 120 тыс. по всей столице, сейчас - около 40 тыс. По его словам, в основном мигранты приезжают из Узбекистана и Киргизии, хотя до этого лидировал Таджикистан. "Выход один. Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли - в среднем 150 тыс., у финского рабочего - 240 тыс., в Великобритании - 250 тыс. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы", - сообщил Бочкарев.

Как рассказал заммэра, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два-три раза больше, это бы ускорило темпы строительства в два раза. "Где эти резервы? Первое - технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше - механизация процесса. <…> Другой пример - оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену. У нас в отрасли есть большой резерв эффективности", - сообщил он в интервью РБК.

Бочкарев добавил, что идет эксперимент по работе в таком формате. Так, по его словам, на ряде объектов плановая численность была 450 человек, а подрядчик справляется со 170.