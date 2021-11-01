Бельгия ввела QR-коды для посещения общественных зданий на всей территории страны

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Бельгия с полуночи 1 ноября (02:00 мск) ввела антиковидные QR-коды для доступа в рестораны и бары, больницы, развлекательные и спортивные учреждения на всей территории страны. Решение об этом правительство королевства приняло 27 октября. Ранее QR-коды действовали только на территории Брюссельского федерального региона, отличающегося самым низким в стране уровнем вакцинации.

С 1 ноября электронные ковид-пропуска будут использоваться также в южной франкоязычной Валлонии и в северной нидерландскоязычной Фландрии. Ходить в рестораны, концертные залы, кинотеатры, театры и спортивные залы, а также посещать пациентов больниц бельгийцы отныне смогут только в трех случаях: если они вакцинированы двумя дозами не менее двух недель назад, если они переболели COVID-19 за последние полгода или если они сдали ПЦР-тест с отрицательным результатом в течение последних 72 часов.

Во Фландрии, власти которой в октябре отменили ношение масок в закрытых помещениях, их использование вновь становится обязательным. Контроль за ношением масок ужесточается на всей территории страны. Всем предприятиям и учреждениям настоятельно рекомендовано перевести персонал на удаленную работу, однако эта мера пока не носит обязательного характера. Власти отметили, что Брюссель пока не рассматривает введение нового локдауна, однако пристально следит за развитием ситуации.

Как заявил на пресс-конференции 27 октября премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, представляя новые меры, страна переживает резкий рост количества заражений. Их число растет на 70% в неделю, среднесуточное количество зафиксированных новых случаев составляет 5,3 тыс. Премьер подчеркнул, что "если бы не вакцинация, то ситуация в больницах была бы катастрофической". По его словам, полная вакцинация сокращает число госпитализаций на 70%, а количество летальных исходов на 90%.

Среднее число госпитализаций в Бельгии с 15 октября выросло на 60% и приближается к 120 в день, среднее количество летальных исходов выросло на 15% - до 14 в день. На дельта-штамм коронавируса сейчас в Бельгии приходится свыше 99% выявленных новых случаев заражения.

По официальным данным, в Бельгии двумя дозами в настоящий момент вакцинированы 86% граждан старше 18 лет, уже началась вакцинация детей от 12 до 18 лет. В Брюсселе вакцинированы 68% взрослого населения, в Валлонии этот показатель составляет 81%, во Фландрии - 92%.